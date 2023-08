Samsung Galaxy Buds Live: a soli 66,14€ sono IMPERDIBILI

Gli auricolari wireless sono diventati un gadget essenziale nella vita moderna: vi permettono infatti di godere di una libertà assoluta mentre ascoltare musica, fate chiamate e potete godere dei vostri contenuti multimediali preferiti senza essere vincolati dai cavi. Se avete uno smartphone di casa Samsung e cercano un paio di cuffiette Bluetooth quindi, vogliamo consigliarvi quelle “perfette”, secondo il nostro punto di vista.

Gli auricolari TWS Galaxy Buds Live infatti, si distinguono per l’estetica unica e le prestazioni audio incredibili. Costano pochissimo: solo 66,14€, spese di spedizione incluse, su Amazon. Non lasciateveli sfuggire: sono perfetti e costano pochissimo.

Samsung Galaxy Buds Live: ecco perché dovete comprarli

Una delle prime cose che colpiscono dei Samsung Galaxy Buds Live è il loro design unico a forma di fagiolo. Questa forma ergonomicamente sagomata si adatta perfettamente all’orecchio, garantendo un comfort prolungato durante l’ascolto. Sono ottimi anche dal punto di vista sonoro; grazie ai driver ottimizzati e alla tecnologia AKG, offrono un’esperienza audio coinvolgente. I bassi profondi, gli alti cristallini e il suono bilanciato creano un’esperienza sonora straordinaria, che vi permetterà di immergervi completamente nella vostra musica, podcast o film preferiti.

Sono dotati di una funzione di cancellazione attiva del rumore, che permette di isolarvi dai suoni indesiderati e di concentrarvi sulla vostra musica. Inoltre, i microfoni tripli integrati assicurano chiamate chiare e nitide anche in ambienti rumorosi. Infine, hanno una batteria eccezionale che assicura fino a 6 ore di riproduzione continua e un totale di 21 ore con la custodia di ricarica.

Costano pochissimo su Amazon: solo 66,14€, spese di spedizione incluse. C’è il reso gratis entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Non dimenticate che ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.