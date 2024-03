Samsung Galaxy Buds FE: PREZZONE su Amazon, costano solo 69,90€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon: i meravigliosi auricolari del colosso sudcoreano, i Samsung Galaxy Buds FE usciti da pochissimo sul mercato internazionale, si portano a casa ad una cifra irrisoria. Saranno tuoi infatti, con soli 69,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con tantissimi vantaggi esclusivi. In primo luogo dobbiamo dire che si tratta di cuffiette Bluetooth in colorazione “Graphite”, che permettono di usufruire dell’ANC, hanno ben tre microfoni (eccellenti per le chiamate), i controlli touch, i bassi profondi e molto altro ancora. Sbrigati, perché lo sconto è veramente elevato, pari al 36% sul valore di listino.

Samsung Galaxy Buds FE: ecco perché comprarli

Il design degli auricolari di Samsung è molto particolare; di fatto, hanno un’estetica elegantissima e sono molto comodi, perfetti per essere utilizzati per ore ed ore senza il minimo problema. Ti offrono un comfort esagerato e hanno anche una vestibilità perfetta. Dovrai solo scegliere il miglior gommino e sarai pronto all’azione. Grazie ai bassi profondi, avrai sempre un suono ricco e il merito andrà anche al nuovo altoparlante a una via. C’è poi la gestione del controllo del rumore; con l’ANC attiva ti dimenticherai delle distrazioni così potrai ascoltare la tua musica in tranquillità senza il minimo problema.

Nonostante le dimensioni compatte, con questi Galaxy Buds FE avrai a disposizione fino a 30 ore di riproduzione con una singola ricarica, e ci saranno anche i comandi touch super intuitivi. Potrai facilmente passare dalla musica alle chiamate grazie a un’area touch ben definita. Insomma, sono eccellenti: con un prezzo di soli 69,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potrai proprio lasciarteli sfuggire. Con Amazon avrai diritto alla consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrai perfino usufruire della garanzia di due anni con il rivenditore.