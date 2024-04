Samsung Galaxy Buds FE: oggi li paghi solo 69€, corri a prenderli

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; i meravigliosi auricolari Samsung Galaxy Buds FE, da poco usciti sul mercato internazionale, vengono venduti e spediti ad un costo veramente irrisorio. Pensate che potrete farli vostri con soli 69,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese e con la consegna celere e immediata li riceverete a casa vostra in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Potrete altresì beneficiare dalla garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito. Si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Il modello in questione è quello in colorazione “Graphite” e ha caratteristiche di pregio: citiamo la cancellazione attiva del rumore, i tre microfoni di bordo, i controlli touch e molto altro ancora.

Samsung Galaxy Buds FE: ecco perché comprarli

Gli auricolari di casa Samsung presentano un design super ergonomico che vi donerà un comfort estremo e una vestibilità pazzesca anche durante l’ascolto; grazie ai gommini intercambiabili troverete sicuramente quello che farà al caso vostro. A livello acustico sono impeccabili: vi faranno godere di bassi profondi e alti nitidi, con un sound ricco e corposo. Il merito è dell’altoparlante a una via che garantisce un’esperienza sonora a tutto tondo. Dispongono dell’ANC così non ti distrarrai dai rumori esterni durante l’ascolto di una canzone, un brano o un contenuto multimediale. La batteria permette di usufruire di 30 ore di autonomia con una singola carica, grazie anche al case compreso. Ci sono i comandi touch super intuitivi.

Con un prezzo di soli 69,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, avrete accesso ad un gadget veramente sensazionale. Comprate adesso i Galaxy Buds FE di Samsung da Amazon e non pensateci troppo.