Samsung Galaxy Buds FE: costano solo 69€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo di Samsung veramente speciali; si chiamano Galaxy Buds FE e sono in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di 69,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Parliamo di un modello ricco di features assurde, con la cancellazione attiva del rumore (ANC), con ben tre microfoni al seguito e con i comandi touch sullo stelo. Ci sono alti nitidi e bassi profondi quindi cosa aspettate a prenderli? Il modello che vi segnaliamo è quello in colorazione “Graphite”. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata; a questa cifra sono da prendere al volo, quindi correte.

Samsung Galaxy Buds FE: ecco perché comprarli

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE dispongono di un design compatto ed ergonomico che si adatterà al meglio alle vostre orecchie vi donerà un comfort assoluto. Sono ottimi per l’ascolto prolungato della musica, per fare telefonate e molto altro ancora. Hanno i gommini intercambiabili e le alette di diverse dimensioni. A livello sonoro invece, permettono di usufruire di bassi profondi, potenti grazie allo speaker a una via. Con l’ANC (la cancellazione attiva del rumore) vi dimenticherete delle distrazioni esterne. L’autonomia complessiva invece, è di 30 ore con una singola carica e grazie al case di ricarica potrete godere di un ascolto senza freni e senza limiti. Comodissimi i controlli touch super intuitivi che vi faranno passare facilmente dalla musica alle telefonate.

Questi auricolari vengono venduti e spediti da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’acquisto; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis e pensate che avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Potrete perfino beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. A soli 69,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese sono imperdibili.

