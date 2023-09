Samsung Galaxy Buds FE: cosa sappiamo dei nuovi auricolari low-cost?

Dal sito ufficiale di Samsung scopriamo che i nuovi auricolari low-cost dell’azienda stanno per arrivare; si chiameranno “Galaxy Buds FE” e saranno incredibili. Scopriamo insieme tutte le specifiche tecniche di questo prodotto in arrivo. Non di meno, possiamo dare un’occhiata al design completo delle cuffiette grazie ad un’immagine emersa in rete in queste ore.

Andiamo con ordine: l’OEM sudcoreano sta per svelare i nuovi device della linea Galaxy Fan Edition; stanno per arrivare moltissimi nuovi prodotti; vedremo uno smartphone Galaxy S23 FE, i tablet Tab S9 FE e S9 FE+ e, per la prima volta, anche degli auricolari True Wireless Stereo. Dal sito argentino della compagnia possiamo vedere le cuffiette in tutto il loro splendore.

Samsung Galaxy Buds FE: tutto quello che sappiamo

In primo luogo, osserviamo che i Galaxy Buds FE sembrano presentare un design in-ear con una “pinna di squalo” per una comodità senza eguali durante l’utilizzo. In confezione arriveranno con una serie di gommini pensati per adattare le cuffie a tutte le tipologie di orecchie. Verranno proposti in due colorazioni: Graphite e Mystic White. Ovviamente, non mancheranno le funzionalità touch attraverso il corpo delle gemme.

Sul fronte qualitativo, si notano i due microfoni esterni, quello interno e l’altoparlante unidirezionale che promette bassi potenti con qualsiasi brano. Gli auricolari saranno dotati dell’opzione per la cancellazione attiva del rumore (ANC) e ci sarà anche un pratico equalizzatore personalizzabile. Dall’app avremo tre livello di modalità “suono ambientale” oltre ad altri parametri per settare tutti i parametri secondo le proprie esigenze. Samsung dovrebbe inserire anche una soluzione DNN per filtrare intelligentemente il rumore di fondo durante le telefonate. Gli auricolari dovrebbero disporre di una cella da 60 mAh per gemma e il case invece, avrà una batteria da 469 mAh. Sembra che siano in grado di offrire un’autonomia complessiva di sessanta ore.

