Samsung Galaxy Buds, gravi problemi software per l'app: cosa succede?

Samsung è senza ombra di dubbio una delle più importanti aziende nel mondo mobile, ma è anche ai primi posti della classifica del mondo audio grazie alla famiglia di cuffie Samsung Galaxy Buds che, proprio in queste ore, sono al centro di numerose critiche per colpa di un bug che colpisce l’app per mobile.

Infatti, in base alle varie e numerose indicazioni pubblicate su Reddit e anche sul forum ufficiale di Samsung, scopriamo che le applicazioni companion per gestire le funzioni software delle cuffie stanno avendo non pochi problemi.

L’app companion delle cuffie Samsung Galaxy Buds va costantemente in crash: è un disastro

Si parla di numerosi crash e bug che di fatto impediscono di utilizzare a pieno le funzionalità delle cuffie Galaxy Buds e Galaxy Buds Pro di Samsung; in alcuni casi, inoltre, sembra che i crash colpiscano diversi utenti anche quando non utilizzano le sopracitate cuffie. Negli ultimi giorni si sono aggiunte anche le lamentele di chi ha allacciato al polso uno smartwatch della serie Galaxy Watch4, con i casi più gravi in presenza delle cuffie; sembra che la combinazione Galaxy Buds + Galaxy Watch4 mandi in tilt l’applicazione companion causando una slavina di crash ingestibili.

In attesa della pubblicazione di un hot fix da parte del colosso sudcoreano per tamponare la situazione, i moderatori Samsung consigliano di utilizzare la versione 4.1.22051251 dell’applicazione Galaxy Buds in quanto priva di problemi. Indipendentemente da questo grave bug, vi segnaliamo l’incredibile sconto del 35% di Amazon per le ottime cuffie Samsung Galaxy Buds2 con cancellazione attiva del rumore e autonomia infinita.

