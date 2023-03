Samsung Galaxy Buds Auricolari a un prezzo mai visto (66%)

Ascoltate la vostra musica preferita e immergetevi nel vostro mondo tramite gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live a un prezzo veramente incredibile. Oggi su Amazon li trovate a soli 57,99 euro con uno sconto del 66%.

Auricolari Samsung Galaxy Buds Live: caratteristiche principali

Questi auricolari dal design Open-type senza cuscinetti e con prese d’aria non vi daranno la cattiva sensazione di occludere il canale uditivo e vivrete un’esperienza d’ascolto a 360°, in più grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore vi renderanno l’esperienza di ascolto unica e comoda per tutta la giornata. Dotati di 3 microfoni e l’accelerometro (VPU) questi auricolari Samsung filtrano anche i rumori esterni e si concentrano sulla vostra voce migliorando le chiamate.

Volete che la musica vi dia la giusta carica per tutto il giorno? Nessun problema grazie alla batteria a lunga durata che vi permetterà di utilizzarle fino a 6 ore di ascolto no-stop. Inoltre, grazie alla custodia di ricarica avrete una durata di bene 21 ore. Gli auricolari Samsung sono veramente un ottimo prodotto in quanto tra le varie funzioni avrete anche la possibilità di ricaricarli su qualsiasi caricabatterie wireless Qi, o anche tramite la Condivisione di Ricarica Rapida direttamente sul retro del vostro smartphone Galaxy.

Vi basteranno alcuni semplici tocchi sugli auricolari per poter scorrere la vostra playlist, rispondere alle chiamate e regolare il volume. Utilizzando Buds Together potrete condividere la musica con le Galaxy Buds degli amici e inoltre, con la nuova interfaccia potrete controllare le informazioni sulla batteria e attivare o disattivare il suono e bloccare il touch. A questo punto non vi resta che correre su Amazon e acquistare gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live a soli 57,99 euro approfittando dello sconto del 66%.

