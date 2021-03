Stai cercando un paio di auricolari true wireless? Le Samsung Galaxy Buds+ sono in offerta su Amazon a soli 99,90€. Il ribasso del 41% corrisponde a uno sconto esclusivo di 69,10€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Buds+: cosa le rende speciali

Con un design elegante e ricercato, le Samsung Galaxy Buds+ sono gli auricolari True wireless che passano inosservate una volta indossate. Più riconoscibili nella loro colorazione bianca e rossa, queste wearable sono di tipo In Ear.

L’ergonomia conferita ai dispositivi è elevata: nonostante si inseriscano nell’orecchio attraverso dei gommini in silicone, sono leggere e confortevoli anche dopo un utilizzo intenso.

Capaci di garantire una riproduzione musicale di alta qualità, le wearable montano degli altoparlanti dinamici a 2 vie e un driver potenziato per bassi corposi e toni alti chiari. Da non sottovalutare la presenza della tecnologia AKG che amplifica maggiormente la resa finale.

Le Buds+ possono essere utilizzate anche in fase di chiamata: i tre microfoni garantiscono sempre una voce nitida e chiara per chi ascolta. È presente anche la modalità “suono ambientale” con cui sentire ciò che succede nel mondo esterno.

Per quel che riguarda la loro autonomia, ne vantano una complessiva di 22 ore suddivise equamente tra cuffie e case di ricarica. Con appena 3 minuti di carica è possibile ottenere un’ora aggiuntiva di riproduzione musicale. La custodia è compatibile con la ricarica wireless.

Tra le altre features non sono da dimenticare il pop up su smartphone per sapere il livello di batteria e il controllo attraverso tocco:

un tocco per mettere play o pausa;

un doppio tocco per passare al brano successivo o rispondere a una chiamata;

un triplo tocco per tornare al brano precedente;

un tocco prolungato per attivare una funzione a propria scelta.

