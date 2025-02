Samsung Galaxy Buds 3 Pro: l'auricolare sinistro si è rivelato una bella seccatura

Gli apprezzatissimi Samsung Galaxy Buds 3 Pro, nonostante le ottime prestazioni audio e la qualità costruttiva, stanno facendo discutere per un problema di ricarica che sembra affliggere diversi utenti.

Forum ufficiali e piattaforme come Reddit sono pieni di segnalazioni, soprattutto relative all’auricolare sinistro dei Samsung Galaxy Buds 3 Pro, che spesso non si carica correttamente. Alcuni utenti hanno addirittura notato dei segni di bruciatura sui contatti per la ricarica, suggerendo un difetto di progettazione o di produzione.

Problemi di ricarica per i Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Questo imprevisto sembra aver interessato in modo particolare le unità prodotte nel mese di ottobre, indicando possibili mancanze nelle procedure di controllo qualità per quel lotto: la data di produzione è visibile sotto il codice a barre sulla confezione. Samsung assicura di poter risolvere il problema attraverso interventi di riparazione, escludendo tuttavia la sostituzione per i modelli così recenti, ed invita gli interessati a recarsi nei centri assistenza autorizzati.

Le soluzioni fai-da-te proposte dalla community di Samsung sono diverse, ma non sempre efficaci. C’è chi consiglia di pulire i contatti con un panno imbevuto di alcol, chi suggerisce di usare un cacciavite di precisione per sistemare i connettori e chi addirittura suggerisce di premere manualmente l’auricolare sinistro per avviare la ricarica, con il rischio però che questa si interrompa qualche istante dopo. Ogni tentativo sembra confermare il fatto che si tratti di un difetto hardware piuttosto che di un bug del software.

Nonostante queste criticità, i Samsung Galaxy Buds 3 Pro restano un prodotto di alta gamma, per la qualità del suono e per le funzionalità avanzate al servizio dell’utente. Tuttavia, chiunque fosse intenzionato ad acquistarli farebbe bene a verificare l’appartenenza ad un lotto di produzione più recente, per evitare di far subito visita ai centri assistenza di Samsung allo scopo di risolvere i problemi di ricarica legati all’auricolare sinistro.