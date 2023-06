Samsung Galaxy Buds 2: oggi al prezzo più basso di SEMPRE (66€)

Le Samsung Galaxy Buds 2 sono richiestissime per via di un suono eccellente ed anche per una costruzione di ottima qualità. Cuffiette resistenti ma allo stesso tempo leggere, per garantire la massima comodità in fase di utilizzo. Da sottolineare anche la lunga durata della batteria, per coprire agevolmente tutta la giornata.

Devi approfittarne oggi stesso, prima che la promozione termini: fai il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 15%, avrai le Samsung Galaxy Buds 2 con appena 66 euro invece di 78 euro.

Minimo storico per le Samsung Galaxy Buds 2

Le Galaxy Buds 2 possono vantare un suono da prime della classe, con bassi profondi e suoni alti cristallini grazie agli altoparlanti dinamici a due vie. Tre microfoni ed un’unità di registrazione vocale integrata consentono telefonate perfettamente comprensibili e senza disturbi, grazie ad un efficace sistema di cancellazione del rumore.

Cuffiette davvero leggerissime, con un peso di appena 5 grammi ciascuna: nessun affaticamento quando le avrai indossate, grazie ai morbidi cuscinetti in silicone. Stop ai problemi di autonomia: sfruttando la pratica custodia di ricarica potrai utilizzare le Buds 2 di Samsung per un’intera giornata: mai più senza musica.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello le tue nuove Samsung Galaxy Buds 2: spesa ulteriormente ridotta e consegna rapida e gratuita direttamente a casa.

