Samsung Galaxy Book4: il portatile da scegliere tra le offerte Amazon

Se stai cercando un computer portatile potente, adatto ad un uso quotidiano e professionale, capace di offrire prestazioni e alla portabilità, su Amazon Samsung Galaxy Book4 è in super sconto. È ideale per attività come multitasking, streaming, lavoro d’ufficio e gestione di progetti, grazie al processore Intel Core 5 e alla memoria RAM da 16 GB, che garantiscono fluidità nelle operazioni.

Potente, dal design raffinato, davvero ottimo e affidabile, solitamente costa 1099 euro, ma ora puoi acquistarlo a 579 euro, fino al 31 marzo.

Samsung Galaxy Book4: le caratteristiche

Il Samsung Galaxy Book4 è caratterizzato da un design leggero e sottile. Equipaggiato con un processore Intel Core 5 120U, che raggiunge una frequenza massima di 5 GHz e dispone di 12 MB di smart cache, offre prestazioni fluide per attività come multitasking e streaming. La memoria RAM da 16 GB LPDDR4x e l’archiviazione SSD NVMe da 512 GB garantiscono velocità e capacità sufficienti per la maggior parte delle esigenze lavorative.

Il display da 15,6 pollici LED IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e trattamento antiriflesso fornisce una visualizzazione nitida e confortevole, ideale per lunghe sessioni di lavoro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, che assicura un’esperienza utente moderna e sicura.

Per quanto riguarda la connettività, il Galaxy Book4 supporta Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, offrendo una connessione stabile e veloce. Le interfacce includono 2 porte USB 3.2, 2 porte USB-C, 1 HDMI, un lettore microSD e un jack combo per audio. La batteria da 54 Wh supporta una ricarica rapida tramite alimentatore USB-C da 45 watt.

Il design è pensato per la portabilità, con un peso di 1,57 kg è facile da trasportare. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e professionale. Integrato nell’ecosistema Samsung, questo laptop permette una connessione ottimale con altri dispositivi Galaxy, migliorando l’esperienza d’uso complessiva.

A 579 euro, invece di 1099 euro è un vero affare.