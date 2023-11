Samsung Galaxy Book3 Ultra: la BESTIA è al minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy Book3 Ultra è uno dei notebook più potenti sul mercato e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un laptop premium in grado di garantire una marcia in più nel gaming. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il laptop di Samsung al prezzo scontato di 2.555 euro invece di 3.499 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima per un notebook dotato di processore Intel Core i9-13900H e scheda video NVIDIA RTX 4070. Da notare che chi acquista il notebook oggi riceverà Alan Wake 2 in regalo. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3 Ultra: prestazioni al top e minimo storico

Il Samsung Galaxy Book 3 Ultra è dotato di un una scheda tecnica davvero ottima. Il notebook ha un processore Intel Core i9-13900H oltre a 32 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. C’è poi un display Dynamic AMOLED da 16 pollici di diagonale con risoluzione di 2.880 x 1800 pixel. Il comparto grafico, invece, è gestito dalla scheda video NVIDIA RTX 4070 che riesce a gestire qualsiasi gioco senza alcun problema, anche con risoluzioni molto elevate.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book3 Ultra al prezzo scontato di 2.555 euro invece di 3.499 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il laptop ad altissima potenza di Samsung. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. La promozione resterà attiva solo per poco.

