Samsung Galaxy Book3 Laptop: solo 699€ su Amazon, sconto FOLLE del 26%

Se siete alla ricerca di un nuovo computer portatile leggero ma performante, perfetto per gli studenti o per il lavoro in mobilità, oggi vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy Book3 Laptop, un prodotto stupendo che è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata oltre che gratuita e garantita, anche in meno di 24 o 48 dal momento dell’ordine.

Samsung Galaxy Book3 Laptop: ecco perché comprarlo

Fra le altre cose, vi suggeriamo di prenderlo adesso anche perché c’è un risparmio super elevato pari al 26%; il modello in sconto è quello in colorazione Graphite e dispone di Windows 11 (in versione Home), ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage sull’SSD super veloce. Il chipset interno invece, è l’ottimo Intel Core i5 di tredicesima generazione che è in grado di assicurare prestazioni e performance degne di nota. Unitamente a ciò, è un gadget leggerissimo, che ha un peso inferiore a 1,6 Kg ed entra facilmente in uno zaino di piccole dimensioni, nonostante disponga di uno schermo FullHD da 15,6″ LCD IPS.

Il Galaxy Book3 Laptop è dotato di un processore Intel Core di tredicesima generazione che garantisce prestazioni elevate e assicura una produttività senza rivali, anche con multitasking avazanto (il merito è degli 8 GB di RAM). C’è il supporto al Dolby Atmos grazie ai due speaker che producono un sound dinamico e ricco di dettagli e le videocall saranno sempre ottimali grazie alla modalità Studio con AI Noise Cancelling avanzata. Tante le features video, ovviamente. La connettività è super veloce grazie anche al Wi-Fi 6 e ci sono tante porte sul frame laterale: HDMI, USB Type-A e USB Type-C, presente perfino lo slot microSD e c’è una batteria dalle alte prestazioni e che si ricarica rapidamente, nonostante il caricatore compatto. Non lasciatevi sfuggire questa meraviglia a soli 699,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese.

