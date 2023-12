Samsung Galaxy Book3 Laptop: sconto FOLLE del 26%, lo paghi solo 699€

Se siete alla ricerca di un nuovo computer portatile di nuova generazione e volete fare un buon affare, oggi vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy Book3 Laptop che, nella sua iterazione con schermo da 15.6″ e risoluzione FullHD, con il processore Intel Core i5-1335U di tredicesima generazione sotto la scocca, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio su SSD, in colorazione “grafite”, oggi costa solo 699,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Capite bene che il risparmio rispetto al valore di listino è altissimo, pari al 26% sul prezzo di listino. Cosa aspettate? Correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili.

Samsung Galaxy Book3 Laptop su Amazon: ecco perché comprarlo

Questo è un computer portatissimo, leggero, compatto e che pesa meno di 1,6 Kg. Di fatto, è super trasportabile e entra facilmente in qualsiasi zaino. È pensato per accompagnarvi in tutte le attività quotidiane e va benissimo per lo studio, per il lavoro, per le attività creative, per scrivere la tesi e molto altro ancora. Sotto la scocca infatti, presenta un processore Intel Core i5 di tredicesima generazione, coadiuvato da 8 GB di RAM e da ben 256 GB di spazio su SSD super veloce. Ottimo poi il comparto multimediale con speaker Dolby Atmos di alta qualità, con una webcam dalle alte performance grazie alla Studio Mode con AI Noise Cancelling avanzato e auto franino. C’è Windows 11 Home e il Wi-Fi 6 per una connessione rapida e senza lag. Sul frame troviamo tante porte per la produttività: HDMI, slot microSD, USB Type-A e Type-C, ma non solo.

Noi vi consigliamo di prenderlo adesso, anche perché con uno sconto così elevato (pari al 26% sul valore di listino) non potete perdervelo. Fate presto e correte a comprarlo, ma non pensateci troppo: a questa cifra (699€) è imperdibile

