Samsung Galaxy Book3 Laptop: a soli 799€ è un computer BEST BUY

Il nuovo e potentissimo Samsung Galaxy Book3 Laptop è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 799,00€, spese di spedizione incluse. Il prodotto è un super portatile, leggero e versatile, con tante features di punta: citiamo il processore Intel Core i5 di tredicesima generazione (1335U) coadiuvato da ben 16 GB di RAM e da un disco SSD da 512 GB. Il pannello è un display da 15,6 pollici con risoluzione FullHD+ e il design complessivo è futuristico e alla moda, nonché minimal. Il software che alimenta il tutto è Windows 11 Home.

Lo trovate, come detto, sul noto portale di e-commerce americano e avrete tantissimi vantaggi esclusivi al seguito: citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Si potrà anche usufruire della garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Con un prezzo così basso (solo 799€) non potete lasciarvelo sfuggire.

Samsung Galaxy Book3 Laptop: con un prezzo così non potete ignorarlo

Il dispositivo di Samsung presenta il processore Intel Core i5 di tredicesima generazione che consente di aver prestazioni al top, affidabili in ogni contesto. Con ben 16 GB di RAM avrete un multitasking eccezionale, adatto a chi opera con più applicazioni in contemporanea. Non di meno, il Galaxy Book3 Laptop è leggerissimo: pesa solo 1,6 Kg, ha un corpo in alluminio ed è comodo per chi vuole utilizzarlo in mobilità.

Inoltre, dispone di tantissime porte sul frame laterale: HDMI, USB Type-A e Type-C, e c’è perfino uno slot per le microSD. Eccellente la batteria da 54 Wh che assicura fino a 14 ore di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo. Completa il tutto anche il sistema Dolby Atmos di nuova generazione. A soli 799,00€ questo portatile è un vero best buy: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.