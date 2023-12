Samsung Galaxy Book3: l'AFFARE che cercavi (-30%)

Il Samsung Galaxy Book3 è l’epitome della produttività e della portabilità, e oggi su Amazon puoi acquistarlo con uno sconto straordinario del 30%. Dotato del nuovissimo processore Intel Core di 13a generazione, questo laptop offre prestazioni veloci e affidabili per massimizzare la tua produttività e affrontare il multitasking senza sforzo. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 799,00 euro, anziché 1.149,00 euro. Inoltre se vuoi, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero. Basta usufruire del servizio di finanziamento Cofidis, come metodo di pagamento in fase di check-out.

Samsung Galaxy Book3: le scorte a disposizione sono quasi finite

Con un corpo compatto in alluminio che pesa meno di 1,6 kg, questo laptop è progettato per essere il compagno ideale ovunque tu vada. È perfetto per entrare nello zaino e ti offre la flessibilità di lavorare ovunque ti trovi. Inoltre, con la sua ampia gamma di porte integrate, inclusi HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C, hai a disposizione tutte le connessioni di cui hai bisogno senza la necessità di adattatori aggiuntivi.

“Secondo Schermo” ti consente di ottenere un’esperienza a doppio monitor istantanea utilizzando PC e tablet. Usa la modalità estensione per trascinare e riorganizzare gli schermi o la modalità duplicazione per eseguire il mirroring. Questo grazie all’eccezionale ecosistema di casa Samsung.

Passa dalla condivisione degli aggiornamenti di un progetto a una chiamata online con la straordinaria velocità del Wi-Fi 6, oppure collegati facilmente al tuo telefono tramite Instant Hotspot per utilizzare invece la sua rete dati.

La batteria potente da 54 Wh assicura fino a 14 ore di autonomia, consentendoti di lavorare tutto il giorno ai tuoi progetti senza preoccuparti di rimanere senza energia. E se hai bisogno di una ricarica rapida, il caricabatterie leggero e compatto ti regala fino a 5,2 ore di riproduzione video con soli 30 minuti di ricarica.

Non perdere altro tempo e acquista subito il Samsung Galaxy Book3 al prezzo ridicolo di soli 799,00 euro, prima che sia troppo tardi. Grazie a questo sconto assurdo del 30% puoi risparmiare ben 350 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.