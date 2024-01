Samsung Galaxy Book3 in offerta: massima produttività e portabilità

Il Samsung Galaxy Book3 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni affidabili e un design portatile. Con un ribasso del 14%, ora è disponibile a soli 669,96€, offrendoti un potente alleato per la tua giornata lavorativa.

Al cuore di questo laptop c’è il processore Intel Core i5-1335U di 13a generazione, che garantisce prestazioni veloci e affidabili per la massima produttività e multitasking. Windows 11 Home offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di funzionalità per migliorare la tua esperienza informatica quotidiana.

Il corpo compatto in alluminio, pesante meno di 1,6 kg, rende il Galaxy Book3 un compagno di viaggio perfetto. Progettato per entrare facilmente in uno zaino, questo laptop ti seguirà ovunque tu vada, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione.

Con un’ampia gamma di porte integrate, inclusi HDMI, slot microSD, USB-A e USB-C, avrai a disposizione tutte le connessioni necessarie senza dover ricorrere a adattatori aggiuntivi. Questa versatilità consente di sincronizzare facilmente i dispositivi e trasferire file con rapidità, risparmiando tempo prezioso.

La batteria offre fino a 14 ore di autonomia, consentendoti di lavorare senza interruzioni per tutta la giornata. Inoltre, grazie al caricabatterie leggero e compatto, potrai godere di ben 5,2 ore di riproduzione video con soli 30 minuti di ricarica, permettendoti di rilassarti mentre il laptop si ricarica rapidamente.

Completa la tua esperienza con il sistema audio a due altoparlanti, sintonizzati con Dolby Atmos per una qualità audio straordinaria. Lasciati coinvolgere dalla profondità e dalla chiarezza del suono, trasformando l’intrattenimento sul laptop in un’esperienza immersiva.

Non farti scappare questa opportunità di ottenere il Samsung Galaxy Book3 a un prezzo scontato e porta con te la massima potenza e versatilità ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.