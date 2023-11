Samsung Galaxy Book3: ERRORE di PREZZO al Black Friday

A un prezzo mai visto prima, oggi acquisti il Samsung Galaxy Book3. Sembra quasi un errore di prezzo visto che lo sconto è di ben 450 euro. Perciò meglio sbrigarsi prima che qualcuno dai piani alti se ne accorga e corregga il prezzo. Mettilo subito in carrello a soli 699 euro, invece di 1149 euro. Stiamo parlando di un notebook top di gamma che ti accompagnerà per molto tempo grazie anche ai suoi 16GB di RAM in dotazione. E se sei cliente Prime hai consegna gratis e pagamento a rate tasso zero, quando disponibile.

Samsung Galaxy Book3: il laptop senza limiti oggi è tuo

Scegli il Samsung Galaxy Book3 per lavoro, scuola e intrattenimento. Leggerissimo, con un display Full HD da 15,6 pollici, è proprio l’ideale in portabilità. Senza rinunciare però a un’ampia superficie di lavoro. Infatti, la tastiera integrata presenta tasti ben distanziati tra loro pensati per ridurre gli errori di battitura e rendere la digitazione molto più veloce. Ti arriva a casa completo di Windows 11 Home, quindi ready to work.

Aggiungilo al carrello con soli 699 euro, invece di 1149 euro. Approfitta subito del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.