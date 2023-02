Samsung Galaxy Book3 360, Pro e Ultra su Amazon: preordine e PROMO

Samsung Galaxy Book3, in versione 360, Pro e Ultra, è il nuovo portatile di punta del colosso sud coreano. Un concentrato di tecnologia, che rompe ogni barriera dalla produttività in movimento. I nuovi PC sono già spuntati su Amazon e alcuni modelli sono già disponibili in preordine. Ecco dove trovarli.

Samsung Galaxy Book3 360, Pro e Ultra su Amazon: ecco quali sono in preordine

Non tutte le versioni sono già ordinabili. Di seguito, l’elenco completo con i dettagli di preordine e vendita.

Modello 360:

13.3″ Super AMOLED, S Pen, Intel Core i5 13th gen, Intel® Iris® Xe, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 1499€ (fine del preordine il 23 febbraio);

15.6″ Super AMOLED, S Pen, Intel Core i5 13th gen, Intel® Iris® Xe, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 1599€ (fine del preordine il 23 febbraio).

Modello Pro

14″ Dynamic AMOLED 2X, Intel Core i5 13th gen, Intel® Iris® Xe, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 1799€ (fine del preordine il 23 febbraio)

14″ Dynamic AMOLED 2X, Intel Core i5 13th gen, Intel Iris Xe, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 1899€ (fine del preordine il 23 febbraio);

16″ Dynamic AMOLED 2X, Intel Core i7 13th gen, Intel® Iris® Xe, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 2099€ (fine del preordine il 23 febbraio);

16″ Touchscreen Dynamic AMOLED 2X, con S Pen , Intel Core i7 13th gen, Intel® Iris® Xe, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 2299€ (fine del preordine il 23 febbraio);

, Intel Core i7 13th gen, Intel® Iris® Xe, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 2299€ (fine del preordine il 23 febbraio); 16″ Dynamic AMOLED 2X, Intel Core i7 13th gen, Intel® Iris® Xe, RAM 16GB, 1TB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 2299€ (fine del preordine il 23 febbraio).

Modello Ultra

I modelli Ultra, come anticipato, saranno disponibili in preordine a breve. Tuttavia, le pagine dedicate su Amazon ci sono già e sono raggiungibili.

16″ Dynamic AMOLED 2X, Intel Core i7 13th gen, NVIDIA RTX 4050, RAM 16GB LPDDR5, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 2699€;

16″ Dynamic AMOLED 2X, Intel Core i9 13th gen, NVIDIA RTX 4070, RAM 32GB LPDDR5, 512GB SSD, Windows 11 Home, Graphite a 3499€.

Samsung Galaxy Book3: le promozioni

Scegli il tuo Samsung Galaxy Book3 – in edizione 360, Pro o Ultra – direttamente su Amazon. Sono già quasi tutti in preordine a non solo. Collegati a questo indirizzo per scoprire le 4 promozioni riservate a chi sceglierà uno dei nuovi ultrabook del colosso sud coreano!

Cashback, finanziamento con Cofidis, Music Unlimited gratis per 3 mesi e anche ottima valutazione dell’usato: fai il pieno di vantaggi adesso.

