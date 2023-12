Samsung Galaxy Book3 360 Laptop: se ami Windows devi comprare questo PC

Se siete alla ricerca di un nuovo portatile per l’università, per la vostra attività, per lo studio e non solo, e magari desiderate un prodotto con Windows, oggi vi vogliamo consigliare l’ottimo Samsung Galaxy Book3 360 Laptop, un prodotto super versatile con uno schermo che si ribalta (appunto di 260°) diventando un tablet con dimensioni di 13,3″ e tecnologia Super AMOLED al seguito. Ma non finisce qui; pensate che gode perfino del supporto per la S Pen (inclusa in confezione), dispone di un processore Intel EVO i5 di tredicesima generazione, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage sull’SSD. Il sistema operativo invece, è Windows 11 Home e la colorazione di questa macchina da lavoro è quella “Graphite”, la più bella a nostro avviso. Grazie gli sconti di Amazon lo pagherete pochissimo, solo 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

Samsung Galaxy Book3 360 Laptop: ecco perché comprarlo

Come detto, viene venduto e spedito da Amazon; con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. C’è la garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, e avrete accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Cosa aspettate?

Questo è un laptop super versatile, dotato di uno schermo FullHD AMOLED di nuova generazione che gode di una cerniera che permette al terminale di ribaltarsi completamente, diventando così un tablet di grandi dimensioni con cui prendere appunti, scrivere, disegnare o fare illustrazione grafica con la suite Adobe. C’è un processore Intel Core i5 di tredicesima generazione sotto la scocca, troviamo 8 GB di RAM e tanti GB sull’SSD super veloce. Sul frame laterale invece, vi è un’ampia gamma di porte: HDMI, USB-A, USB-C e vi è perfino lo slot per le microSD. Dulcis. in fundo, presente anche una porta Thunderbolt 4 per il trasferimento dei file in un lampo grazie alla tecnologia a 40 Gbps. Cosa aspettate? A 999,oo€ questo è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.