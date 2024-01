Samsung Galaxy Book3 360 Laptop a meno di 1000€: fallo tuo, ADESSO

Uno dei portatili più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente il Samsung Galaxy Book3 360 Laptop, un prodotto iconico che vanta caratteristiche di altissimo profilo, ha un design minimal e mozzafiato, dispone di una scheda tecnica all’avanguardia e ha un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Nello specifico, il modello che vi proponiamo ha lo schermo da 13.3″ Super AMOLED, gode del supporto alla S Pen (inclusa nella confezione di vendita), ha un processore Intel EVO Core i5 di tredicesima generazione coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di SSD super veloce. C’è poi Windows 11 Home Edition ed è in colorazione grafite. Questo gioiello, complice gli sconti folli di Amazon, oggi lo porterete a casa con 999,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire.

Samsung Galaxy Book3 360 Laptop: ecco perché comprarlo

Il Galaxy Book3 360 Laptop di Samsung ha un doppio design che vi permetterà di espandere le sue potenzialità e amplierà i modi con cui potrete utilizzarlo. Grazie alla cerniera flessibile infatti, potrete sfruttarlo sia come PC che come tablet, visto che lo schermo è touchscreen e supporta la S Pen. A proposito, il display ha una risoluzione FullHD ed è dotato della tecnologia Super AMOLED. Come non citare gli speaker Dolby Atmos, i microfoni con modalità Studio aventi l’AI Noise Cancelling e la webcam ha la funzione di Auto Framing.

Presente poi il supporto al Wi-Fi 6, troviamo tantissime porte a disposizione sul frame laterale: HDMI, USB Type-A e USB Type-C, e c’è perfino uno slot per le microSD. Completa la dotazione un connettore Thunderbolt 4 per il trasferimento rapido di file a 40 Gbps. A 999,90€ è il PC portatile da acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci; c’è la consegna celere e le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo di vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.