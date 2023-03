Samsung Galaxy Book3 360: già disponibile con uno sconto ESAGERATO (-200€)

Se state cercando un laptop premium di ultima generazione e non sapete cosa acquistare, vi vogliamo suggerire il nuovissimo portatile convertibile di Samsung. Si chiama Galaxy Book3 360 ed è un prodotto semplicemente unico nel suo genere. Oggi lo pagate con uno sconto esagerato (pari al 13% sul valore di listino): in poche parole, sarà vostro con 1299,00€ al posto di 1499,00€. Sappiate che il prezzo è IVA inclusa, quindi non dovrete sborsare alcun centesimo in più rispetto a quanto pagherete. Non di meno, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo del computer in comode rate con il servizio di Cofidis.

Samsung Galaxy Book3 360: impossibile non approfittarne

Questo computer portatile pesa pochissimo (1,2 Kg) ed è leggerissimo, compatto ma potente. Intanto, vi segnaliamo che lo schermo è un bellissimo pannello Super AMOLED con risoluzione FullHD. Ciò vi consentirà di godervi al meglio i contenuti presenti sul display e di vivere l’adrenalina dei giochi e dei film grazie a colori nitidi, brillanti e vivaci. Inoltre, c’è un ottimo sistema che serve per ridurre le emissioni di luce blu al fine di preservare la salute dei vostri occhi. Ovviamente il meccanismo ribaltabile consente di usare il laptop come un tablet: comodo è dir poco.

Sotto la scocca batte un potente processore Intel Core di tredicesima generazione, ottimo per chi deve utilizzare il PC per scopi aziendali, professionali ma anche solo per giocare.

Come detto, l’esperienza due-in-uno vi permetterà di utilizzare il prodotto al meglio e non dimenticate la ricca dotazione di porte presente sulla scocca: HDMI, USB Type-A, USB Type-C, slot microSD e c’è anche una porta Thunderbolt4, utilissima per chi trasferisce file molto pesanti e ha necessità di sfruttare la potenza a 40 Gbps. Concludiamo ricordandovi che vi è un ottimo sistema audio progettato insieme a Dolby per avere un sound sempre ricco e corposo.

Insomma, con uno sconto pari a 200€ sul prezzo di listino, questo Galaxy Book3 360 di Samsung è il Best Buy del giorno; approfittatene subito.

