Samsung Galaxy Book2 Pro 360: SCONTO FOLLE per il Black Friday (-300€)

Il nuovo Samsung Galaxy Book2 360 è un laptop eccezionale, versatile, potente, dotato di processori di fascia altissima e con specifiche da capogiro. L’offerta di oggi varrà ancora per poche ore, quindi se siete interessati vi invitiamo ad effettuare l’acquisto nel più breve periodo possibile.

Pensate che da 1749,00€ oggi si porta a casa con 300€ di sconto. Sì, avete letto bene. È una cifra davvero generosa per un laptop che sa il fatto suo e che sicuramente può donare grandi gioie a coloro che decideranno di acquistarlo. Il prezzo in sconto è di 1449,00€. Non dimenticate che le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo; questo implica che non dovrete sborsare un singolo euro in più per fare vostro questo gioiello.

Samsung Galaxy Book2 360: non potete ignorarlo a questo prezzo

Fra le altre cose dobbiamo ricordare che si tratta di un articolo venduto e spedito da Amazon e questo significa che godrà della massima garanzia possibile; due anni di assistenza gratuita con supporto tecnico sempre attivo. Gli esperti del sito saranno pronti ad aiutarvi in ogni momento.

Il design è il suo punto di forza; come dice anche il nome, si gira a 360°, così lo potete usare nei modi che più sono congeniali alle vostre esigenze. Ci sono ben 16 GB di memoria RAM integrata, 512 GB di SSD di tipo NVMe e la scheda video dedicata è la Iris Xe di Intel. Lo schermo è da 15,6″ con risoluzione FullHD, ovviamente touch. Volendo, si può comprare una S Pen per utilizzarlo in abbinata.

Il processore Intel Core di dodicesima generazione infine, è un i7 EVO che vi consentirà anche di effettuare montaggi dal laptop. Fate vostro oggi il Samsung Galaxy Book2 360 a soli 1449,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.