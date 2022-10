Samsung Galaxy Book2, notebook SPETTACOLARE a prezzo FOLLE (-29%)

Il Prime Day è come sempre la migliore occasione dell’anno per guardarsi attorno alla ricerca di una buona offerta per acquistare un nuovo notebook, come ad esempio l’ottimo Samsung Galaxy Book2 in queste ore in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre.

Ad appena 499€ con il 29% di sconto, infatti, il notebook del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per soddisfare ogni tua singola necessità senza farti scendere a compromessi.

Samsung Galaxy Book2 crolla di prezzo su Amazon con il Prime Day: affare d’oro

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design unico e dal forte sapore premium, il Galaxy Book2 è super leggero e sottilissimo: lo puoi portare sempre con te anche in una comoda ventiquattrore per averlo sempre a disposizione per lavorare anche in mobilità.

Il bellissimo display da 15.6 pollici ad altissima risoluzione presenta particolari tecnologie che migliorano la resa grafica e la qualità dei colori, mentre sotto il cofano un potente processore Intel è sempre a tua disposizione per avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno e assicurarti estrema reattività anche di Windows 10.A tutto ciò si aggiunge poi una batteria con un’autonomia da record e un caricatore super sottile che puoi portare sempre con te.

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa occasione durante il Prime Day e acquista subito il bellissimo notebook di fascia alta di Samsung fintanto che è in offerta con il 29% di sconto. A questo prezzo rappresenta l’occasione più ghiotta che ti possa capitare per mettere le mani su un laptop bello, potente e con un design mozzafiato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.