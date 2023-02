Samsung Galaxy Book Pro 360: l'ultimo disponibile su Amazon

Il Samsung Galaxy Book Pro 360 è un laptop rivoluzionario che finalmente è in offerta su Amazon. Questo dispositivo è stato progettato per offrire performance e potenza senza compromessi; dotato di un display a 360 e una S Pen, questo dispositivo è tra i più versatili che esistano attualmente sul mercato. Infatti, vista la sua richiesta, attualmente su Amazon è rimasto l’ultimo pezzo disponibile. Lo puoi acquistare ad un prezzo di 1.264,90 euro e pagarlo in comode rate grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce.

Samsung Galaxy Book Pro 360: la rivoluzione che non ti aspettavi

Samsung Galaxy Book Pro 360 è basato sulla piattaforma Intel Evo, con un processore Intel Core di 11a generazione e grafica Intel Iris Xe. Queste specifiche ti offrono un aumento del 24% della velocità della CPU e del 78% della GPU rispetto ai laptop precedenti, rendendo la produttività, il gioco e la visione di contenuti in streaming più veloci e fluide che mai.

Il Galaxy Book Pro 360 è dotato di un display Super AMOLED da 13,3 pollici con una risoluzione elevata, una precisione e una nitidezza senza pari. Questo display touchscreen offre anche un volume colore del 120% (DCI-P3), che fornisce colori vivaci e realistici. Inoltre, con l’AKG integrato e il suono Dolby Atmos, l’esperienza cinematografica sarà davvero coinvolgente.

Il design 2 in 1 del Galaxy Book Pro 360 è sottile e leggero, con uno spessore di soli 11,9 mm e un peso di 1.042 g. Questo lo rende molto portatile, essendo così l’ideale per te che viaggi spesso o che desideri un laptop facile da trasportare. Nonostante la sua leggerezza, il Galaxy Book Pro 360 è anche molto resistente e affidabile, garantendo una durabilità eccezionale.

La S Pen inclusa con il Galaxy Book Pro 360 è estremamente sensibile e ti consente di creare autentici capolavori in modo intuitivo. Con l’aiuto del software Clip Studio, che include inchiostro, storyboard, pennelli e un’ampia gamma di strumenti preinstallati, è possibile disegnare, dipingere e creare con facilità.

Infine, il Galaxy Book Pro 360 offre una connettività wireless eccezionale. È possibile condividere foto, video e file semplicemente cliccando sul pulsante di condivisione e selezionando le icone dei contatti vicini. Inoltre, è possibile inviare documenti a un gruppo di persone in una sola volta, rendendo la condivisione di file molto più semplice e veloce.

In sintesi, il Samsung Galaxy Book Pro 360 è un laptop super versatile, potente e affidabile che offre un’esperienza eccezionale sia per la produttività che per il divertimento. Sbrigati ad acquistare l’ultimo pezzo disponibile su Amazon, lo puoi acquistare a 1.264,90 euro, ma pagarlo in comode rate che partono dal mese prossimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.