Samsung Galaxy Book in SUPER SCONTO con la nuova offerta Amazon (-300€)

Trovare un laptop completo e in grado di offrire ottime prestazioni ad un prezzo contenuto non è facile e, quindi, l‘offerta Amazon dedicata al Samsung Galaxy Book rappresenta un’ottima occasione per cambiare notebook e scegliere un modello ad alte prestazioni con un prezzo davvero accessibile.

Attualmente e per un periodo di tempo limitato, il Samsung Galaxy Book con processore Intel Core i5 è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 599 euro invece di 899 euro. Si tratta di uno sconto di ben 300 euro che rende il laptop di Samsung davvero un’ottima scelta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook.

Samsung Galaxy Book: notebook completo ad un ottimo prezzo

Il Samsung Galaxy Book nella configurazione in offerta presenta un processore Intel Core i5 di undicesima generazione che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (ma c’è uno slot libero per installare un secondo SSD).

Da segnalare la presenza di un ampio display IPS LCD da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Il laptop, inoltre, si integra al meglio con gli smartphone Samsung Galaxy consentendo l’accesso alle notifiche e a varie altre funzionalità in modo davvero semplice.

Con l’attuale offerta proposta da Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book al prezzo scontato di 599 euro invece di 899 euro. La promozione è da cogliere al volo se state cercando un notebook di grandi dimensioni ma ugualmente molto leggero (circa 1,5 chilogrammi) e facilmente trasportabile che garantisce prestazioni eccellenti e tanta autonomia (fino a 11 ore con una sola carica).

Per sfruttare l’offerta ed acquistare il Galaxy Book con 300 euro di sconto è possibile accedere alla pagina dello store linkata di seguito:

