Samsung Galaxy Book 3 Ultra al MINIMO STORICO su Amazon (-550€)

Il Samsung Galaxy Book 3 Ultra è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto del notebook top di gamma di Samsung al prezzo scontato di 2.005 euro, con un ribasso di oltre 550 euro rispetto al prezzo precedente e con la possibilità di completare il pagamento anche in 5 rate senza interessi, pagando con carta di debito. La versione in offerta è dotata del processore Intel Core i9-13900H oltre che della scheda video NVIDIA RTX 4070. Ci sono anche 32 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Samsung Galaxy Book 3 Ultra: è al minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 3 Ultra è dotato di una scheda tecnica completissima con un processore Intel Core i9-13900H, 32 GB di RAM, 512 GB di SSD e una scheda video NVIDIA RTX 4070. Da notare anche un display Dynamic AMOLED da 16 pollici. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Il notebook ha una tastiera full size retroilluminata con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 Ultra al prezzo scontato di 2.005 euro, beneficiando di uno sconto aggiuntivo di oltre 550 euro rispetto al prezzo precedente, già ridotto rispetto al listino. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.