Samsung Galaxy Book 3: MINIMO STORICO su Amazon con Core i7 e 16 GB di RAM (anche in 12 rate)

Promozione incredibile su Amazon per il recente Samsung Galaxy Book 3. Il notebook, già punto di riferimento della gamma Samsung, è ora disponibile al prezzo scontato di 864 euro invece di 1.249 euro con possibilità anche di optare per il pagamento in 12 rate mensili, senza interessi (si può pagare con carta di debito). Il modello in offerta è dotato di display da 15,6 pollici oltre che del processore Intel Core i7-1355U e di 16 GB di RAM. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3: imperdibile con questa nuova offerta Amazon

Il recente Samsung Galaxy Book 3 è già protagonista di un’ottima offerta. Il notebook può contare su di una scheda tecnica completa che comprende:

un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD

di diagonale con risoluzione Full HD il processore Intel Core i7 1355U

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

il sistema operativo Windows 11 Home

Il modello in offerta è dotato di tastiera retroilluminata full size con layout italiano e tastierino numerico oltre che di una scocca in alluminio con colorazione grafite. Si tratta di una combinazione vincente: il Galaxy Book 3 è uno dei notebook più completi e dal miglior rapporto qualità/prezzo da acquistare in questo momento, soprattutto in considerazione del prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 al prezzo scontato di 864 euro invece di 1.249 euro, con la configurazione hardware descritta in precedenza. C’è anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili senza interessi. Per tutti i dettagli sull’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.