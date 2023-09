Samsung Galaxy Book 3 Laptop: OFFERTA A TEMPO LIMITATO, solo 799€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente interessante, relativa ad uno dei migliori portatili che vi siano sul mercato. Ci riferiamo all’ottimo Samsung Galaxy Book 3 Laptop, un prodotto unico nel suo genere, capace di offrire prestazioni top in un form factor sottile e leggero. La scheda tecnica è di assoluto pregio e si trova in offerta a tempo limitato con spese di spedizione comprese nel costo del prodotto. Il suo costo oggi è di 799,00€ e noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire; è un best buy assoluto e si integra alla perfezione con l’ecosistema dell’azienda. Se avete uno smartphone o un tablet Samsung infatti, dialogherà in maniera egregia e sbloccherà nuove funzionalità premium.

Samsung Galaxy Book 3 Laptop: il miglior portatile che si possa comprare

Questo meraviglioso portatile ha uno schermo da ben 15,6″, ben illuminato, risoluto e con caratteristiche tecniche degne di nota. Il suo form factor sottile ed elegante vi conquisterà al primo sguardo e la batteria da 54 Wh vi garantirà un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Il processore interno poi, promette prestazioni di tutto rispetto: questo Galaxy Book 3 Laptop permette di sfruttare il SoC Intel Core i5 di tredicesima generazione per fare leggero video editing in 4K, post produzione fotografica, lavori di grafica e molto altro ancora. Ottimo poi il multitasking avanzato grazie ai 16 GB di memoria RAM e con 512 GB di storage interno avrete tutto lo spazio a vostra disposizione per archiviare file, foto, video e canzoni.

Viene venduto e spedito da Amazon a 799,00€, gode della consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. C’è il reso gratis entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo complessivo del PC in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.