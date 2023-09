Samsung Galaxy Book 3 Laptop: 200€ di sconto IMMEDIATO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo computer portatile per lo studio, il lavoro, che sia sì leggero ma anche potentissimo, dotato di un pannello generoso per lavorare senza problemi in mobilità, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Samsung Galaxy Book 3 Laptop ed è un terminale eccezionale, dotato di features all’avanguardia e di un prezzo concorrenziale: solo 999,00€. Tuttavia, grazie agli sconti folli di Amazon, potrà essere vostro con soli 799,00€, spese di spedizione incluse. Praticamente andrete a risparmiare oltre 200€ sul valore di listino e godrete anche di numerosi vantaggi esclusivi al seguito. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile.

Samsung Galaxy Book 3 Laptop: impossibile lasciarselo sfuggire

Questo computer di casa Samsung è perfetto per chi possiede già un dispositivo del brand sudcoreano; di fatto, l’ecosistema è qualcosa di magico che vi farà risparmiare tempo e vi farà godere di features e opzioni assurde. Un esempio? Si può rispondere alle telefonate direttamente dal laptop, ma non finisce qui. Si può perfino navigare nell’interfaccia dello smartphone mediante il PC e spostare file con una semplicità disarmante.

Il processore del Samsung Galaxy Book 3 Laptop è il meraviglioso Intel Core i5 di tredicesima generazione coadiuvato una scheda video integrata Intel Iris Graphics e da 16 GB di memoria RAM. Non manca un SSD rapido da 512 GB per l’archiviazione dei file e l’installazione dei software. C’è poi Windows 11 Home e lo schermo è un bellissimo pannello da ben 15,6″ FullHD che si vede benissimo in ogni condizione di luce. L’autonomia è eccezionale grazie ad una capiente batteria da 54 Wh e non dimenticate che questo è un oggetto leggerissimo: pesa solo 1,6 Kg.

In conclusione, con uno sconto di 200€ non potete lasciarvi sfuggire quest’occasione: a soli 799,00€ il Samsung Galaxy Book 3 Laptop è un best buy.

