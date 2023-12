Samsung Galaxy Book 3 con i5 e 16 GB di RAM: -350€ su Amazon (anche in 5 rate)

L’offerta di Natale dedicata al Samsung Galaxy Book 3 è da cogliere al volo: il notebook di casa Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.149 euro, con ben 350 euro di sconto, nella versione dotata di processore Intel Core i5-1335U e 16 GB di memoria RAM. Per gli utenti abilitati agli acquisti a rate su Amazon, inoltre, c’è la possibilità di completare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate senza interessi, pagando con carta di debito. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3: a questo prezzo su Amazon è da prendere subito

Il Samsung Galaxy Book 3 in offerta oggi è dotato della seguente scheda tecnica:

processore Intel Core i5-1335U

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

tastiera full size retroilluminata con layout italiano

sistema operativo Windows 11

Si tratta, quindi, di un modello completo, ricco di funzionalità e in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo oltre che un marcato carattere premium grazie a finiture di alta qualità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 nella versione descritta con un prezzo scontato di 799 euro invece di 1.149 euro. C’è, quindi, uno sconto di 350 euro. Da notare che il notebook è disponibile anche con acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.