Samsung Galaxy Book 3 con Core i7 e 16 GB di RAM al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy Book 3 è il notebook ultra-portatile da comprare oggi grazie a questa nuova offerta Amazon. Il laptop di casa Samsung, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 1.099 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per la configurazione in offerta (che di listino è disponibile a 1.249 euro).

La versione in offerta del Galaxy Book 3 è dotata del processore Intel Core i7 di 13° generazione oltre che di 16 GB di RAM. Da notare che è possibile acquistare il notebook anche in 12 rate senza interessi, pagando con carta di debito e senza a necessità di finanziamento o di usare una carta di credito. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Samsung Galaxy Book 3: ora al minimo storico su Amazon con Intel Core i7 e 16 GB di RAM

Il Samsung Galaxy Book 3 in offerta è dotato del processore Intel Core i7 di 13° generazione (i7-1355U con 10 Core complessivi), garanzia di prestazioni ottime e di tanta efficienza. Il notebook è dotato di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di SSD. C’è anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Da segnalare una scocca con colorazione Graphite e la presenza di una tastiera retro-illuminata in formato full size con tastierino numerico laterale. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 nella configurazione descritta al prezzo scontato di 1.099 euro, nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.