Samsung Galaxy Book 3 con 16 GB di RAM: in offerta a 699€ su Amazon, è un AFFARE

Il Samsung Galaxy Book 3 è il notebook da comprare oggi grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento che consente l’acquisto al prezzo scontato di 699 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Si tratta del nuovo minimo storico per il notebook di Samsung. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3 al minimo storico su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 3 è in offerta e diventa il notebook da comprare oggi. Tra le specifiche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre al processore Intel Core i5-1335U, in grado di abbinare ottime prestazioni e tanta efficienza, affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. C’è anche una tastiera full size con layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3, nella variante descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 699 euro. Il notebook è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito o di credito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Il laptop di Samsung è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile di seguito.

Da notare che in sconto c’è anche la versione con 8 GB di RAM del notebook di Samsung, proposta al prezzo scontato di 599 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.