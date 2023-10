Samsung Galaxy Book 3 con 16 GB di RAM in offerta a 699€ su Amazon (anche a rate)

Il Samsung Galaxy Book 3 è tra i protagonisti della Festa delle Offerte Prime: grazie alla promozione in corso, infatti, il notebook di Samsung è ora acquistabile con un prezzo scontato di 699 euro nella variante con processore Intel Core i5-1335U, 16 GB di memoria RAM e display da 15,6 pollici. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, con pagamento con carta di debito, per gli account abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3: a questo prezzo è un best buy su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 3 proposto in offerta da Amazon è dotato di una scheda tecnica davvero completa. Tra le specifiche c’è l’ottimo processore Intel Core i5-1335U che viene affiancato a 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

Da segnalare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, una tastiera full size retroilluminata e una dotazione di porte complete. Il notebook pes appena 1,6 chilogrammi, risultando particolarmente leggero per l’utilizzo in mobilità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 nella configurazione descritta al prezzo scontato di 699 euro. C’è anche la possibilità di acquistare il notebook proposto da Amazon con pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. L’offerta, accessibile agli utenti Amazon Prime, durerà fino al prossimo 11 di ottobre. Da notare che è disponibile anche una versione con 8 GB di RAM che viene proposta la prezzo scontato di 599 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.