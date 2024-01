Samsung Galaxy Book 3 cala di prezzo su Amazon: ora costa 611€ (-36%)

Il Samsung Galaxy Book 3 è protagonista di una nuova offerta Amazon che taglia il prezzo del 36% garantendo la possibilità di acquisto del notebook al prezzo scontato di 611 euro invece di 949 euro, con un risparmio di 338 euro. L’offerta riguarda la versione con Core i5-1335U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Da notare, però, che in sconto c’è anche la versione con lo stesso i5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposta al prezzo scontato di 820 euro invece di 1.149 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili tramite i box qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3: il notebook coreano è in sconto su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 3 è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e dell’ottimo processore Intel Core i5-1335U. È possibile scegliere tra la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD e la variante con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per entrambe le versioni è possibile sfruttare il sistema operativo Windows 11. Il notebook ha una tastiera full size con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 al prezzo scontato di 611 euro per la versione 8/256 GB ed al prezzo scontato di 820 euro per la versione con 16/512 GB. Per entrambe le offerte, il notebook è venduto e spedito da Amazon, con consegna prevista in 1 giorno. La promozione è disponibile tramite il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.