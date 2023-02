Samsung Galaxy Book 2 Pro 5G: ora al MINIMO STORICO su Amazon (-370€)

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy Book 2 Pro 5G. Con la nuova offerta Amazon, infatti, l’ultra-portatile premium della casa coreana è disponibile al prezzo minimo storico, beneficiando di uno sconto di ben 370 euro rispetto al listino. Grazie alla promozione in corso è, quindi, possibile acquistare il laptop al prezzo scontato di 1.179 euro invece di 1.549 euro. La versione in offerta del Samsung Galaxy Book 2 Pro è dotata di display AMOLED da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 di 12° generazione, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. C’è anche il modem integrato 5G. L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è disponibile al ink qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 2 Pro 5G: in offerta al minimo storico su Amazon è un ottimo acquisto

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book 2 Pro 5G ruota intorno al processore Intel Core i5 1240P che viene supportato da 8 GB di memoria RAM LPDDR5 e da 256 GB di SSD NVMe. Da segnalare anche la presenza di un display AMOLED di alta qualità, con diagonale da 15,6 pollici e risoluzione Full HD. A completare il comparto tecnico troviamo il modem 5G che consente di inserire una SIM Card direttamente nel laptop per accedere alla rete Internet anche in mobilità (sia 4G che 5G). Il sistema operativo è Windows 11 mentre la scocca è in color Graphite.

Pensato per un utilizzo in mobilità e con alte prestazioni, il Samsung Galaxy Book 2 Pro 5G è ora disponibile in offerta su Amazon al prezzo scontato di 1.179 euro invece di 1.549 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questa variante del laptop. Chi è alla ricerca di un modello premium, con il plus della connettività 5G, può valutare con attenzione questa soluzione. L’offerta è disponibile per poco tempo qui di seguito:

