Samsung Galaxy Book 2: ora è al PREZZO GIUSTO con quest'offerta di Amazon (-150€)

Il Samsung Galaxy Book 2 ha tutte le carte in regola per essere considerato come il notebook da comprare per chi è alla ricerca di un dispositivo tutto fare, in grado di abbinare semplicità di utilizzo, ottime prestazioni ed un prezzo conveniente.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 2 al prezzo scontato di 549 euro invece di 699 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili da 109,80 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto:

Samsung Galaxy Book 2: un notebook completo ad un ottimo prezzo

Tra le specifiche del Samsung Galaxy Book 2 in offerta oggi troviamo un ampio display IPS da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD che offre tutto lo spazio necessario per poter lavorare, studiare e accedere a qualsiasi contenuto multimediale in modo confortevole e senza limitazioni.

A gestire il funzionamento del laptop di Samsung troviamo il processore Intel Core i3-1215U con 6 Core e 8 Thread che garantisce prestazioni equilibrate in ogni contesto di utilizzo. Il laptop di Samsung può contare, inoltre, su 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD (c’è la possibilità di aggiungere un SSD M.2 NVMe fino a 1 TB). Il sistema operativo è Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile per un tempo limitato, è possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 2 al prezzo scontato di 549 euro invece di 699 euro con un taglio di 150 euro sul listino. Il notebook è acquistabile anche in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon:

