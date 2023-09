Samsung Galaxy Book 2 in offerta a 576€: è un VERO AFFARE (anche a rate)

Il Samsung Galaxy Book 2 è un notebook completo e ricco di potenzialità: con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento e l’applicazione del codice sconto SETTEMBRE2023 è possibile acquistare il notebook al prezzo scontato di 576 euro. Il modello in offerta è dotato di processore Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Scegliendo di completare l’acquisto con PayPal, inoltre, è possibile pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 2 è il notebook da comprare oggi

Scegliere un notebook diventa oggi ancora più conveniente grazie alla promozione in corso. Il Samsung Galaxy Book 2 in offerta oggi è dotato di un processore Intel Core i5 di 12° generazione a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HH

Il notebook ha una tastiera full size con tastierino numerico laterale e include il sistema operativo Windows 11. Si tratta, quindi, di un modello completo, senza reali punti deboli e in grado di garantire ottime prestazioni con una spesa ridotta.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 2, nella configurazione descritta, con un prezzo scontato di 576 euro. Pagando con PayPal è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.

Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo, con la possibilità di sfruttare la consegna gratuita. L’offertain corso in questo momento viene proposta da Monclick Italia, rivenditore autorizzato da parte di Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.