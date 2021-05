Samsung Galaxy A71 è in promozione su Amazon a soli 324,90€. Il ribasso del 32% corrisponde a uno sconto effettivo di 155,00€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A71

Appartenente alla fascia di smartphone media, Samsung Galaxy A71 è un device di tutto rispetto. Dotato di componenti degne di nota, questo ha un design semplice e lineare ma che acquista un tocco in più nella colorazione Blue.

Il suo display Infinity O ha un'ampiezza di 6.7 pollici e consente una visione dei contenuti di qualità elevata. Il pannello è infatti un Super AMOLED ed è garante di colori vividi e dinamici.

Il processore montato è un Octa Core che viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni fluide. Quest'ultima, poi, è espandibile mediante una MicroSD fino a 512 GB.

Il comparto fotografico è costituito da un sistema multicamera nella parte posteriore. Gli obiettivi sono in totale quattro e il principale ha una risoluzione da 64 megapixel. Le altre tre lenti permettono di scattare in modalità macro, ultra grandangolare e di profondità. Ammontano a 32 i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

Altra caratteristica degna di citazione è la batteria che ha un valore tipico di 4500mAh ed è sufficiente ad affrontare una giornata di utilizzo. La ricarica è rapida e da 25 W.

Sono presenti, infine, il game booster e lo sblocco con impronta digitale.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A71 su Amazon a soli 324,90€ nella sua colorazione Blue. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se possiedi un abbonamento a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard. Lo smartphone è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

