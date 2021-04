Sei in cerca di uno smartphone? Samsung Galaxy A71 è in offerta su Amazon a soli 343,99€. Il ribasso del 28% corrisponde a uno sconto effettivo di 135,01€ che rende l’acquisto vantaggioso.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia ma operate a partire da 4/5 giorni dopo l’ordine.

Samsung Galaxy A71: lo smartphone e le sue specifiche

Il design semplice e lineare rende Samsung Galaxy A71 uno smartphone elegante. La colorazione Prism Crusch Silver regala dei giochi di luce nella parte posteriore grazie a una scocca con stampa particolare. Appartenente ai dispositivi di fascia media, questo device ha molto da offrire.

Il display montato è un Infinity O FHD+ Super AMOLED con ampiezza da 6,7 pollici. In questo modo la visione dei contenuti è resa immersiva e ampia anche grazie alle cornici sottili.

Il processore montato è ovviamente un Octa Core che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazioni per prestazioni scattanti. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 512 GB attraverso MicroSD.

Degno di nota è il sistema multifotocamera che vanta una lente principale da 64 megapixel. Gli ulteriori tre obiettivi hanno una risoluzione di 5 e 12 megapixel per scattare in modalità macro, Ultra grandangolare e di profondità 3D. La fotocamera frontale dedicata ai selfie vanta, invece, una lente da 32 megapixel.

La batteria è un’altra chicca di questo smartphone. Ne monta una da 4500mAh che assicura una resa più che giornaliera. La ricarica, inoltre, avviene mediante Ricarica Rapida da 25 W.

Tra le altre features non mancano lo sblocco con l’impronta digitale, la modalità Game Booster e il super stabilizzatore per video perfetti.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A71 a soli 343,99€ su Amazon nella sua colorazione Prism Crush Silver. Acquistalo oggi e ricevilo entro 4 o 5 giorni dalla data dell’ordine. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e per chi effettua il primo acquisto.

Lo smartphone, in conclusione, può essere acquistato a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

