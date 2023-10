Samsung Galaxy A7 Lite: il tablet dell'azienda più economico che ci sia (meno di 123€)

Se sei alla ricerca di un tablet tuttofare economico ma potente, perfetto per il “relax da divano”, vogliamo consigliarti l’ottimo Samsung Galaxy A7 Lite , compatto e e affidabile, che è disponibile su Amazon al vantaggioso prezzo di soli 122,03€. Non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è un vero best buy senza paragoni e senza compromessi, fatelo vostro adesso prima che sia tardi.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy A7 Lite presenta un design compatto e leggero, e ciò lo rende facilmente trasportabile ovunque tu voglia andare. Con un peso di soli 366 grammi e uno spessore di 8,7 mm, può essere comodamente riposto in una borsa o uno zaino. Il display da 8,7 pollici con risoluzione HD+ offre immagini chiare e nitide per goderti i tuoi film, video, giochi e altre attività multimediali preferite. La tecnologia TFT fornisce una buona luminosità e colori vibranti, rendendo l’esperienza visiva quindi, davvero piacevole.

Sotto il cofano, è alimentato da un processore octa-core che offre prestazioni fluide e veloci per tutte le tue esigenze quotidiane. Con 3 GB di RAM, avrai un multitasking avanzatissimo e sarai in grado di passare da un’app all’altra senza lag. Lo storage interno da 32 GB offre spazio sufficiente per archiviare le tue app, foto e video, e volendo, potrai espanderlo ulteriormente tramite una scheda microSD. Esegue Android 11 con l’interfaccia utente personalizzata di Samsung, la One UI. Avrai accesso al Google Play Store per scaricare tutte le app di cui hai bisogno, e grazie agli update del software da parte di Samsung, potrai beneficiare delle ultime funzionalità di sicurezza e dei miglioramenti di sistema così il tuo tablet sarà sempre aggiornatissimo.

Nonostante la sua compattezza, il Galaxy A7 Lite è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP per realizzare foto e video decenti per documentare i momenti più importanti. La fotocamera frontale da 2 MP è perfetta per le videocall di lavoro e i selfie. La batteria da 5.100 mAh offre un’autonomia eccezionale: di cosa hai bisogno ancora? A soli 122,03€ è imperdibile.

