Samsung Galaxy A56 5G, su Amazon il prezzo scivola sotto i 500€ (anche a rate)

Il Samsung Galaxy A56 5G è uno smartphone di fascia media con caratteristiche tecniche estremamente interessanti. Su Amazon oggi lo paghi meno di 500€!

Ma andiamo subito a vedere le sue ottime caratteristiche. Il dispositivo vanta un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) e densità di 385 PPI. Il pannello supporta un refresh rate di 120 Hz e offre una luminosità di picco fino a 1900 nits, con 1200 nits in modalità HBM (High Brightness Mode). Il display è protetto da Gorilla Glass Victus+ e occupa l’87,7% della superficie frontale.

Il cuore del Galaxy A56 5G è il SoC Exynos 1580, prodotto con processo a 4 nm. Questo processore octa-core ha una configurazione 1×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.9 GHz, affiancato dalla GPU Xclipse 540. Lo smartphone è equipaggiato con 8 GB di RAM e offre opzioni di storage da 128 GB o 256 GB, non espandibili.

Il comparto fotografico posteriore è composto da tre sensori: un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP con apertura f/2.2.

Il Galaxy A56 5G è dotato di una batteria da 5000 mAh, che promette fino a 29 ore di riproduzione video. Una novità significativa è il supporto alla ricarica rapida cablata da 45W, che permette di ricaricare il 50% della batteria in soli 20 minuti.

Lo smartphone supporta le reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC. È certificato IP67 per la resistenza ad acqua e polvere. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia One UI 7.

Il design del Galaxy A56 5G è stato rinnovato rispetto al predecessore, con uno spessore ridotto a soli 7,4 mm e un peso di 198 grammi. La scocca è realizzata in alluminio e vetro. Samsung promette fino a 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza per questo dispositivo, garantendo una longevità software notevole. Non perdere questa offerta e portalo a casa a solio 499€ (anche a rate).