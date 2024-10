Samsung Galaxy A55 cala di prezzo: la versione da 256 GB ora è da prendere subito

Il Samsung Galaxy A55 è, sempre di più, un punto di riferimento per la fascia media del mercato, rappresentando l’alternativa giusta per chi cerca uno smartphone completo ma non intende sostenere la spesa richiesta per un top di gamma. Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Galaxy A55 al prezzo scontato di 309 euro per la versione da 128 GB.

Ancora più interessante, invece, è la promo dedicata alla versione da 256 GB, ora proposta al prezzo scontato di 329 euro. Entrambi i modelli sono acquistabili anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Samsung Galaxy A55: un best buy tra i mid-range

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A55 comprende un display AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Exynos 1480 supportato da 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 4 major update garantiti da Samsung che personalizza l’OS con la sua One UI. Il Galaxy A55 è Dual SIM.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Galaxy A55 al prezzo scontato di:

309 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 329 euro per la versione da 256 GB

L’acquisto può avvenire qui di sotto.