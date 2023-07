Samsung Galaxy A54 quasi al MINIMO STORICO (-33%)

Oggi ho deciso di segnalarti un’ottima promozione che ti permette di avere uno smartphone dalle performance eccellenti a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A54 a soli 329 euro, invece che 492,66 euro.

Tieni presente che questo sconto del 33% fa arrivare il prezzo molto vicino al minimo storico. Perciò devi essere veloce per avvalerti di questa occasione. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Samsung Galaxy A54: medio gamma a prezzo mini

Questo smartphone ha un ottimo rapporto qualità prezzo e garantisce prestazioni elevate. Monta un potente processore Octa-core con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Hai la possibilità di espandere la memoria grazie una microSD fino a 1 TB.

Potrai sfruttare la tecnologia 5G per navigare sul Web in modo superveloce. Puoi scattare foto e fare video spettacolari grazie alla fotocamera posteriore da 50 MP. E goderti i tuoi contenuti nel bellissimo display Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici. E poi ha una mega batteria da 500 mAh che si ricarica rapidamente e puoi inserire fino a due Sim.

Non è certo un’occasione che si vede tutti i giorni, quindi devi fare in fretta. Prima che le unità disponibili spariscano o che il prezzo ritorni alla normalità completa l’acquisto. Vai su Amazon e fai tuo Samsung Galaxy A54 a soli 329 euro, invece che 492,66 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.