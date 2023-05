Samsung Galaxy A54 in offerta a QUESTO PREZZO su Amazon è il mid-range giusto

Il Samsung Galaxy A54 è oggi il punto di riferimento della fascia media della gamma Samsung, grazie ad una scheda tecnica ricca e completa. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 399 euro invece di 499 euro, beneficiando così di uno sconto di ben 100 euro. Lo smartphone in offerta è venduto e spedito da Amazon con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita di Amazon. In sconto ci sono varie colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Samsung Galaxy A54 in offerta su Amazon: è il mid-range da comprare

Il Samsung Galaxy A54 presenta una scheda tecnica completa. Lo smartphone è dotato di un bel display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Exynos 1380 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage.

C’è anche una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un’autonomia ben superiore alla media. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lato software, invece, troviamo Android 13 personalizzato dalla One UI e con la garanzia di aggiornamenti frequenti e costanti per diversi anni.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A54 al prezzo scontato di 399 euro. L’offerta consente di acquistare un mid-range davvero completo e senza punti deboli. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.