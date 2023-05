Samsung Galaxy A54 256 GB in offerta a 399€ col Sottocosto Unieuro

Il Samsung Galaxy A54 5G è il degno erede dell’A52s, uno dei telefoni più riusciti di sempre della casa coreana. Arriva due anni dopo con un design fresco e giovanile, un software completo e un’ottima fotocamera. Uno smartphone che, nonostante sia da poche settimane in commercio, è già riuscito a registrare importanti numeri. Vendite destinate ad aumentare ancora in questi giorni, grazie all’offerta del Sottocosto Unieuro, che consente di acquistare il modello da 256GB a 399 euro anziché 569,90 euro.

Samsung Galaxy A54 256 GB in sconto del 29% col Sottocosto Unieuro

Appena prendi in mano il Galaxy A54 5G ti trasferisce da subito una sensazione di telefono premium, grazie al profilo in metallo e al retro in vetro Gorilla Glass 5. Ottimo anche l’hardware, con il nuovo Exynos 1380 octa core a 5 nanometri che si rivela una delle sorprese più piacevoli, andando a completare un profilo di tutto rispetto col Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 e connettività 5G.

Il principale fiore all’occhiello del nuovo Galaxy è però la fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, capace di scattare le migliori foto tra tutti gli altri smartphone appartenenti alla fascia media. Voti altissimi anche per il display, un AMOLED da 6,4 pollici FullHD+ con refresh rate fino a 120 Hz. A chiudere, la batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 25 W, con un’autonomia che riesce a supportare una giornata di utilizzo intenso.

In definitiva, il miglior medio gamma oggi disponibile sotto i 400 euro. Cogli al volo l’offerta del Sottocosto Unieuro per regalarti il Galaxy A54 da 256 GB a 399 euro e beneficiare così del maxi sconto del 29%. Puoi anche decidere di pagare in tre comode rate da 133 euro a interessi zero con Klarna o PayPal. E se te lo stai chiedendo sì, la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.