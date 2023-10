Samsung Galaxy A54: il RE dei medio gamma in OFFERTA (-29%)

Se stai cercando un dispositivo medio gamma che combini prestazioni superiori con un design elegante e una fotocamera potente, il Samsung Galaxy A54 è la scelta ideale per te. E ora è ancora più conveniente, grazie all’eccezionale sconto del 29% disponibile su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 342,00 euro. Inoltre se vuoi, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Samsung Galaxy A54: le scorte a disposizione sono quasi finite

Dotato del potente processore Samsung Exynos a otto core, l’A54 garantisce un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione. Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, avrai spazio più che sufficiente per tutte le tue app, foto e video. Il display OLED da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) offre colori vividi e dettagli nitidi, mentre la tecnologia Super AMOLED assicura neri profondi e contrasti sorprendenti.

La fotocamera posteriore da 50 MP con tripla lente cattura immagini straordinarie in qualsiasi condizione di illuminazione. Che tu stia fotografando paesaggi mozzafiato o dettagli ravvicinati, il Samsung Galaxy A54 offre una qualità delle immagini senza compromessi. La batteria potente da 5000 mAh garantisce una durata eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Il Samsung Galaxy A54 non è solo potenza e prestazioni, ma anche stile e resistenza. Con un design sottile e leggero, si adatta comodamente alla mano. Inoltre, il display è protetto da Gorilla Glass 5, che offre una resistenza eccezionale ai graffi e agli urti, garantendo che il tuo telefono rimanga bello nel tempo.

Con una porta USB tipo-C e supporto USB 2.0, il Galaxy A54 offre connettività veloce e efficiente. La capacità Dual SIM ibrida ti consente di utilizzare due schede SIM contemporaneamente o di espandere lo spazio di archiviazione utilizzando una scheda microSD.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Acquista ora il Samsung Galaxy A54 su Amazon con uno sconto del 29% e scopri un nuovo livello di prestazioni, design e fotografia nel mondo dei dispositivi medio gamma. Approfitta subito di questa promozione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 342,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

