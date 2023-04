Samsung Galaxy A54: ecco come ottenere un voucher di 70€

A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale, sul sito ufficiale di Samsung è disponibile un voucher del valore di 70 euro per l’acquisto del nuovo Galaxy A54, telefono che si candida a diventare il re dei medio gamma di quest’anno. L’iniziativa è valida fino al prossimo 16 aprile: l’unica condizione richiesta è selezionare il modello con memoria interna da 256GB, che poi è la scelta più intelligente se non si vogliono avere problemi nella conservazione di foto, video e app.

Come ricevere 70 euro di sconto in carrello acquistando il Galaxy A54 sul sito ufficiale di Samsung

Per riscattare il voucher di 70 euro innanzitutto collegati alla pagina di acquisto del Samsung Galaxy A54 da qui. Fatto questo, scegli la colorazione che desideri, mantieni selezionata la memoria interna da 256GB e premi sul pulsante Continua. Nella nuova schermata che si apre vai in basso e fai clic su Acquista Ora. Adesso che sei nella pagina del carrello, sotto Codice promozionale copia e incolla il seguente coupon – “GALAXYA5470“- (senza le virgolette e scritto in maiuscolo), dopodiché fai clic sul pulsante Applica. In automatico il sistema taglierà il prezzo di listino di 70 euro. Adesso non ti resta che selezionare Procedi all’acquisto per completare l’ordine.

Importante: il voucher può essere utilizzato anche se scegli di pagare a rate. A questo proposito, ricordiamo che Samsung offre un piano rateale della durata di 20 mesi a interessi zero con Findomestic (ogni rata mensile costa 28,50 euro).

Se sei rimasto stregato dalle recensioni del Galaxy A54, sfrutta il voucher disponibile sul sito ufficiale di Samsung per portarti a casa il nuovo re della fascia media degli smartphone scontato di 70 euro.

