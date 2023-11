Samsung Galaxy A54 5G in SUPER PROMO su Amazon (-180€)

Ti segnalo uno degli smartphone più apprezzati e acquistati negli ultimi tempi. Il motivo? Qualità prezzo eccezionale. Allora non perdere l’occasione, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A54 5G a soli 389 euro, invece che 569,90 euro.

Ebbene sì, se fai veloce puoi avvalerti di uno sconto del 32% che porta il prezzo a terra e così risparmi ben 180 euro sul totale. Allo stesso prezzo puoi avere varie colorazioni. E poi considera anche che se preferisci questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A54 5G a un ottimo prezzo

Come ti dicevo il rapporto qualità prezzo di questo smartphone è fenomenale. E poi è veramente performante. Vediamo insieme cosa offre:

Batteria che non muore mai : ha una super batteria da 5.000 mAh che può durare per tutto il giorno e si ricarica rapidamente.

: ha una super batteria da che può durare per tutto il giorno e si ricarica rapidamente. Audio e video spettacolari: puoi scattare foto e realizzare video in alta risoluzione con la tripla fotocamera da 50 MP che rende tutto più reale.

Display eccezionale : oltre a essere veramente bello grande, da ben 6,4 pollici, il display è un Super AMOLED FHD+ che porta i colori a un livello superiore. Sempre visibile e nitido con refresh rate a 120 Hz .

: oltre a essere veramente bello grande, da ben 6,4 pollici, il display è un che porta i colori a un livello superiore. Sempre visibile e nitido con refresh rate a . Capacità super: monta un processore Octa-core, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre ha due slot per SIM e la tecnologia 5G.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. Prima che tutto si concluda in un nulla di fatto, vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A54 5G a soli 389 euro, invece che 569,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

