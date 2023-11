Samsung Galaxy A54 5G oggi in super offerta: sconto TOP del 33%

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma non sai quale acquistare dei tanti modelli presenti sul mercato oggi, ti consigliamo di acquistare immediatamente questo magnifico Samsung Galaxy A54 5G oggi in super offerta al prezzo imperdibile di soli 328 euro circa invece di 492 euro circa.

Approfittando subito dello sconto incredibile del 33%, questo spettacolare smartphone sarà tuo al prezzo così ribassato. Se ancora non hai attivato l’abbonamento a Prime, puoi farlo subito attivando la prova gratuita di 30 giorni in modo tale da poter usufruire anche di molti altri vantaggi. Infatti, non solo avrai la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, ma potrai anche acquistare subito device e potrai pagarlo in comode rate al check-out con Cofidis.

Caratterizzato da un display Super AMOLED FHD+ 6.4’ pollici Infinity-O, grazie al tuo nuovo Galaxy A54 5G potrai godere di una visibilità eccezionale anche alla lue del sole e, con la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, potrai guardare i tuoi contenuti preferiti con massima fluidità.

Impeccabile anche dal punto di vista del comparto fotografico, questo smartphone prevede la presenza di una fotocamera principale da 50 MP, grazie alla quale potrai immortalare i tuoi momenti più emozionanti per avere foto nitide e cristalline. A completare il comparto, la fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, la fotocamera macro da 5 MP e l’immancabile fotocamera frontale da ben 32 MP.

L’ampia batteria da 5.000 mAh ti consentirà di dedicare molto più tempo allo streaming, al gaming e a tutto ciò che ami fare. Alimentato da un potente processore Octa-core le alte prestazioni saranno assicurate insieme alla potenza del 5G. Insomma, uno smartphone unico e da non perdere, soprattutto a questo prezzo.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il Samsung Galaxy A54 5G oggi in super offerta al prezzo di poco meno di 328 euro. Affrettati, questo device sta andando a ruba, non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.